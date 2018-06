Pronostic France Argentine : 474€ à gagner sur le 1/8ème de finale des Bleus

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

La France va devoir se bouger !

Une Argentine miraculée

Aucune surprise sur les compos

Les compo probables :

Les Bleus peuvent éteindre le feu argentin

Annoncée comme l'une des grands favoris de cette Coupe du Monde 2018, la France a fait le job en terminant 1ère du groupe C même si elle a eu bien du mal à s'exprimer offensivement depuis son arrivée en Russie. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont débuté la compétition par deux courtes victoires contre l'Australie (1-0) et le Pérou (1-0), avant de concéder un nul soporifique face au Danemark lors de la 3ème journée (0-0). Après avoir fait tourner son effectif contre les Danois, le staff tricolore devrait réinstaller tous ses cadres pour ce 8de finale. Point positif pour Hugo Lloris et ses coéquipiers, ils n'ont pour l'instant encaissé qu'un seul but dans le tournoi, et c'était sur un penalty accordé à la suite d'une main bête d'Umtiti.Totalement hors du coup lors des 2 premières rencontres du Mondial, l'Argentine avait d'abord été tenue en échec par l'Islande (1-1), avant de se faire gifler par la Croatie (3-0). Heureusement pour eux, les partenaires de Lionel Messi ont conclu leur phase de poule par un succès miraculeux obtenu face au Nigeria mardi dernier (2-1), grâce à un but salvateur de Rojo à la 87minute après un penalty non accordé aux Nigérians par la VAR. Boostés par cette qualification, les Argentins espèrent maintenant avoir installé une dynamique qui leur permettra d'enchaîner. Néanmoins, les lacunes entrevues en défense et au milieu (avec un Maschenaro souvent aux fraises) sur ce début de Mondial ont prouvé que les énormes difficultés rencontrées par les Argentins n'étaient pas fortuites.Après avoir installé une équipe "bis" face au Danemark, la France devrait revenir aux bases en alignant un 4-4-2 identique a celui qui affronté le Pérou. Le capitaine Lloris dirigera la défense Pavard-Varane-Umtiti-Hernandez, tandis que Pogba, Kanté et Matuidi débuteront au milieu, et que le duo Mbappé-Griezmann sera chargé d'alimenter Giroud en ballons de but. En face, Sampaoli devrait faire confiance aux mêmes éléments qui sont venus à bout du Nigeria. Installés en 4-3-3, les Argentins pourront compter sur un joli trio d'attaque Messi-Di Maria-Higuain, mais la défense pose clairement problème depuis le début de la compétition (5 buts encaissés). Le gardien Armani va être encore préféré à Caballero, la peu rassurante paire Rojo-Otamendi est reconduite dans l'axe, tout comme Tagliafico et Mercado sur les côtés.Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.Armani – Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Enzo Perez, Mascherano, Banega – Di Maria, Messi, Higuain.Mieux organisée et plus disciplinée tactiquement, la France semble de tenir le coup face à une équipe d'Argentine qui a dû mal à se mettre en position de tirs et qui laisse beaucoup d'espaces. Si les Tricolores arrivent à contenir Messi tout en conservant leur sérieux défensif, ils devraient pouvoir punir des Argentins plus que médiocres derrière. Peu en vue durant la phase de poule, Antoine Griezmann se loupe très rarement lors des grandes affiches. L'attaquant de l'Atletico Madrid aura très envie de retrouver le chemin des filets pour faire taire les critiques.