Pronostic France Angleterre : jusqu'à 390€ à gagner sur le match amical des Bleus

Un dernier match amical entre meilleurs ennemis

Les Bleus nous doivent une revanche

Enfin du sang neuf !

Les compo probables :

La France au talent

Nouveau duel entre Français et Anglais ce soir au Stade de France. Comme il y a 18 mois, cette rencontre sera marquée par une commémoration pour les victimes des attentats. Un vibrant hommage devrait avoir lieu en préambule du match avant que le football ne reprenne ses droits. Côté sportif, La France comme l'Angleterre restent sur une contre-performance en éliminatoires mais avec une fortune diverse. Alors qu'ils tentaient d'arracher la victoire en Suède, les Bleus ont finalement été battus par des Suédois qui ont parfaitement exploité une mauvaise relance d'Hugo Lloris à l'ultime seconde du match. Les Three Lions ont quant à eux arraché le nul à la dernière minute après avoir encaissé 2 coups francs en 3 minutes par leurs voisins Ecossais.Désormais 2ème de son groupe après sa défaite en Suède, la France a perdu son élan de l'Euro et doit se relancer avant d'entamer son sprint final vers la Russie. Les Tricolores sont à la recherche d'une nouvelle victoire contre une grande nation du football. Les joueurs de Didier Deschamps ont en effet raté leur dernier rendez-vous face à une top sélection, c'était contre l'Espagne (0-2) en mars dernier. Sa dernière victoire de prestige remontant à septembre dernier contre l'Italie (1-3) et après son match raté de vendredi, la France cherchera à se racheter ce soir face à l'Angleterre, avec la titularisation de plusieurs joueurs qui auront très faim.Après la défaite en Suède où ses choix furent largement discutés, Didier Deschamps devrait en effet faire plusieurs changements attendus. Si Hugo Lloris sera bien titulaire dans les cages malgré sa bourde, la grande majorité du secteur offensif devrait être remanié pour cet amical. Décevants vendredi, Griezmann, Sissoko et Payet laisseront leur place aux jeunes Mbappé, Dembélé et Lemar. Kanté devrait quant à lui remplacer Matuidi à la récupération. Gareth Southgate devrait lui aussi largement faire tourner à Saint-Denis ce soir. La grande majorité du secteur défensif devrait être renouvelé. Seul le latéral gauche Bertrand sera de nouveau titulaire. La charnière centrale Cahill-Smalling sera suppléée par un duo inédit Stones-Jones tandis que Heaton remplacera Hart dans les cages. A l'avant, Lingard et Oxlade-Chamberlain devraient avoir leur chance d'entrée en lieu et place de Lallana et Dele Alli.Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Dembélé, Pogba, Kanté, Lemar - Giroud, Mbappé.Heaton - Trippier, Stones, Jones, Bertrand - Livermore, Dier - Rashford, Oxlade Chamberlain, Lingard - Kane.Malgré l'absence d'enjeu et une saison particulièrement longue, les jeunes remplaçants tricolores auront à cœur de s'exprimer et convaincre face à un adversaire de gala qui avait battu la France sur son dernier match à Wembley dans un contexte pesant. Le talent est sans nul doute bien plus présent côté français qu'Outre-Manche et le dispositif tactique en 4-4-2 devrait permettre au duo Giroud-Mbappé d'être bien alimenté et de briller ce soir (avec sans doute Giroud plus dans un rôle de remiseur que de finisseur cette fois-ci). Avec l'envie de retrouver de la confiance, la France voudra effacer sa saison en demi-teinte en finissant par une bonne note.