Pronostic FC Porto Sporting : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Liga Nos

Porto peut prendre le large

Ce vendredi à l'Estadio do Dragao, Porto reçoit le Sporting pour le choc de la 25ème journée de Liga Nos. Cette rencontre est déterminante pour les deux formations : Porto avec une victoire peut mettre son adversaire à 8 points, tandis qu'une victoire du Sporting relancerait pleinement les Lisboètes dans la lutte pour le titre. Il s'agit de la quatrième opposition de la saison entre Dragoes et Lisboètes, les hommes de Sergio Conceicao ayant gagné le dernier face à face en Coupe du Portugal 1 à 0 (but de Soares). Les joueurs de Jorge Jesus s'étaient imposés en Coupe de la Ligue lors de la séance des tirs aux buts.Ces affrontements sont extrêmement serrés, le match aller s'était terminé sur un match nul sans but. Porto et Sporting disposent de deux très bonnes défenses (12 et 14 buts encaissés). La différence pourrait donc venir de la qualité des attaquants et de ce point de vue Porto affiche de meilleures garanties avec Marega, Soares et Brahimi. Les joueurs de Sergio Conceicao ont la meilleure attaque du championnat et sont invaincus sur leur pelouse. Les Dragoes vont vouloir s'imposer pour écarter un rival de la lutte au titre.