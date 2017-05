Pronostic FC Bâle FC Sion : Analyse, prono et cotes du match de la finale de Coupe de Suisse

Le FC Bâle pleine balle !

Le FC Bâle est champion de Suisse depuis plusieurs semaines. Une fois encore, les hommes d'Urs Fisher ont survolé cette Super League Suisse puisque, à 2 journées de la fin du championnat, ils comptent 15 points d'avance sur leurs premiers poursuivants, les Young Boys de Berne. Ils n'ont perdu en tout et pour tout que 2 rencontres sur l'ensemble du championnat. Sur cette finale de Coupe de Suisse, la cote des joueurs du FCB est bonne puisqu'ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs et restent sur 4 nuls et une défaite. Coupables d'un relâchement compréhensible depuis leur titre assuré, les Bâlois sont focalisés sur l'ultime objectif de leur fin de saison : cette coupe de Suisse qu'ils n'ont plus gagné depuis 2012. Pour cela, ils devront venir à bout ce jeudi d'une belle équipe de Sion. Celle-ci se classe actuellement 4ème de la Super League suisse, à un point du podium. Mais les hommes de Sebastian Fournier, eux non plus, ne se trouvent pas dans une bonne dynamique et n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. De plus, en 4 confrontations cette saison, ils n'ont pas remporté le moindre succès contre Bâle et se sont inclinés à 3 reprises pour un match nul. Nous ne voyons donc pas les Valaisans tenir tête à l'ogre Bâlois concentré depuis des semaines sur cette finale.