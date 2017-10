Paris sportifs et Pronostics

Pronostic FC Bâle CSKA Moscou : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le FC Bâle comme à l'aller

Déjà vainqueur en Russie (0-2) où il n'est jamais facile de s'imposer, le FC Bâle se voit offrir une magnifique chance de retrouver les 1/8es de finale. Avec un Manchester United ultra-dominateur et un Benfica aux fraises, Bâle s'adjugera a priori la 2ème place du groupe en cas de victoire à domicile ce soir. Vainqueur impressionnant de Benfica 5-0 sur son premier match de C1 à domicile, le club suisse semble un cran au-dessus du CSKA Moscou qui traverse clairement une mauvaise passe (1 nul et 2 défaites sur ses 3 derniers matchs).