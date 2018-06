Pronostic Espagne Tunisie : Analyse, prono et cotes du match amical international

L’Espagne, premier match en Russie

L'Espagne affronte la Tunisie en amical à Krasnodar ce samedi. La Roja reste sur un match nul décevant contre la Suisse (1-1). A quelques jours du début du Mondial et avant d'affronter le Portugal pour son premier match du groupe B, les Espagnols ont besoin de faire le plein de confiance face aux Tunisiens. De leur côté, les Aigles de Carthage restent sur des prestations encourageantes puisqu'ils sont invaincus lors de leurs 9 derniers matchs avec notamment des nuls contre le Portugal et la Turquie et une victoire sur le Costa Rica.Cette rencontre devrait être plaisante à regarder car les Espagnols jouent un football très technique et d'autre part et les Tunisiens ne ferment pas le jeu. Les deux dernières rencontres de la Tunisie ont vu d'ailleurs à chaque fois 4 buts. De leur côté, les Espagnols ont marqué à chaque match depuis leur élimination à l'Euro 2016 face à l'Italie. La Roja qui a connu des moments difficiles au Mondial 2014 et à l'Euro 2016 fait partie des favoris pour le titre en Russie. Ce samedi, les Espagnols devraient tout de même logiquement s'imposer au vu de leur équipe, et cette rencontre devrait nous offrir des buts.