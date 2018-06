Pronostic Espagne Russie : Analyse, prono et cotes du 1/8e de finale de la Coupe du monde 2018

Soirée d’Isco pour l'Espagne !

Profitez de 50€ chez Betclic peu importe le résultat de votre pari

Profitez de 50€ chez Betclic peu importe le résultat de votre pari

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Espagne - Russie:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Espagne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en terminant première de son groupe. Si la prestation contre le Portugal a été globalement aboutie malgré le match nul (3-3), les Espagnols ont été chanceux face aux Marocains (2-2) et contre l'Iran (victoire 1-0). Notamment à cause des problèmes défensifs inhabituels et des prestations décevantes de cadres comme Busquets et Sergio Ramos. Néanmoins, ces joueurs majeurs et expérimentés vont certainement élever leur niveau de jeu à l’approche des matchs à élimination directe et ainsi permettre à leur formation de se qualifier en quart de finale. De plus, un élément s’est affirmé dans cette Roja, le dynamiteur madrilène Isco, qui est désormais le vrai patron technique de cette équipe. Les offensives espagnoles partent régulièrement des différences que crée le meneur de jeu, et une complicité avec Iniesta est en train de naître.La mission de l'Espagne ne sera pas simple car la Roja va affronter le pays hôte, la Russie, qui va bénéficier du soutien inconditionnel de ses supporters. La formation russe a idéalement débuté son Mondial avec deux larges victoires contre l’Arabie Saoudite et l’Egypte, deux équipes tout de même très en-dessous du niveau de l'Espagne. Mais face à la solide Uruguay, la belle dynamique des Russes s'est enrayée. Comme les Espagnols, les Russes sont performants offensivement mais ils restent fébriles derrière (les 38 printemps d’Ignashevich se ressentent face à la vitesse des attaquants). Des buts sont donc à prévoir de part et d’autre. L’Espagne, de par son vécu et des joueurs qui la composent, devrait s'imposer.- Misez 50€ sur ce pari et gagnez(80€ du pari + 50€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 50€ de paris gratuits pour miser- Ces 50€ vous sont versés immédiatement après la fin du match- Misez 50€ sur ce pari et gagnez(98€ du pari + 50€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 50€ de paris gratuits pour miser- Ces 50€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecau lieu de 100€ avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavecavec