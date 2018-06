Pronostic Espagne Portugal : Analyse, prono et cotes de l'affiche

Un choc ibérique serré

Le groupe B de la Coupe du Monde 2018 nous offre le premier gros choc de cette compétition dès ce vendredi avec un alléchant duel entre le Portugal et l'Espagne. D'un côté les champions d'Europe en titre, de l'autre les champions du Monde 2010. Ce match est aussi l'opposition d'une individualité face à un collectif, Cristiano Ronaldo contre la Roja. Les Espagnols ont connu deux cuisants revers lors de la coupe du Monde 2014 et à l'Euro 2016. Suite à la défaite face à l'Italie, Julen Lopetegui, ancien entraîneur de Porto, a pris la relève de Vincente Del Bosque. Le sélectionneur espagnol et sa formation n'avait plus perdu depuis 20 matchs et le fameux échec contre la Squadra Azzura en 8èmes de finale de l'Euro. Lopetegui a renouvelé une partie de l'effectif et s'appuie sur une colonne vertébrale Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta et David Silva. Ajoutons que la Roja dispose probablement du meilleur gardien au monde avec David De Gea. Comme elle en a l'habitude l'Espagne a fait de la conservation du ballon un principe, cependant l'équipe se projette dorénavant plus rapidement vers l'avant. Cette tactique a très bien fonctionné lors des éliminatoires et des matchs de préparation et elle devrait logiquement être reconduite au Mondial. Cependant, tout ce travail mis en place par Lopetegui a subi un incroyable rebondissement cette semaine avec le limogeage du sélectionneur espagnol suite à sa nomination comme entraîneur principal du Real Madrid.Les joueurs de la Roja, à travers leur capitaine Sergio Ramos, ont tout fait pour conserver leur coach mais la Fédération en a finalement décidé autrement. A 2 jours d'un match important, cette annonce pourrait avoir des conséquences sur le match, mais quand on connaît le professionnalisme des Ramos, Piqué, Iniesta, on peut être sûr qu'ils seront prêts pour affronter les Portugais. Le Portugal a remporté le dernier Euro grâce à aux prouesses défensives des Fonte, Pepe et autres Guerreiro. Avec Cristiano Ronaldo, les Lusitaniens disposent d'une machine à marquer des buts, plus de 30 en 2018. Le talent collectif des Espagnols devrait buter sur la combativité et les individualités portugaises. Les dernières confrontations entre les deux formations dans les compétitions internationales laissent présager d'un match au scénario plutôt fermé. Les deux sélections peuvent se contenter d'un nul et prendre 6 points ensuite face au Maroc et à l'Iran.