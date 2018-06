Pronostic Espagne Maroc : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Diego Costa, la touche finale de la Roja

Après son spectaculaire match nul inaugural face au Portugal de Ronaldo (3-3), la a connu des difficultés pour s'imposer face à l'Iran (1-0). Un but assez chanceux de Diego Costa a offert la victoire aux Espagnols, mais Ramos et ses partenaires ont souffert face au bloc très bas mis en place par l'entraîneur iranien Carlos Queiroz. Premier de leur poule avec le Portugal, les Espagnols devront gagner et soigner leur goal-average pour s'assurer la qualification et espérer la tête de la poule. Pour cela, ils ont désormais l'avant-centre idéal qui lui avait manqué à l'Euro 2016 en la personne de Diego Costa, à la fois finisseur opportuniste mais aussi point d'appui pour ses partenaires. Il a déjà inscrit 3 buts et ne veut pas en rester là. Au milieu de terrain, Isco s'affirme de plus en plus comme le leader technique de cette équipe.Le Maroc est d'ores et déjà éliminé du Mondial, la faute à un énorme manque d'efficacité. Intéressants dans le jeu, les Marocains ont en revanche été incapables de concrétiser les nombreuses opportunités obtenues. Pour leur dernier match, les Lions de l'Atlas ne devraient pas renier leur façon de jouer, dans l'optique de finir sur un succès de prestige. L'Espagne, qui avait buté sur une défense regroupée contre l'Iran, devrait bénéficier de plus d'espace face au Maroc. Entre l'inefficacité des attaquants marocains et la solidité de la défense de la Roja, il est tout à fait possible que l'Espagne s'impose sans concéder de but.