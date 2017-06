Pronostic Espagne Colombie : Analyse, prono et cotes du match amical

Des buts de part et d’autres !

Affiche alléchante ce soir au stade Nueva Condomina de Murcie. L'Espagne, en grande forme, reçoit la Colombie pour un match amical de gala. La Roja n'a plus perdu depuis sa défaite en huitièmes de finale de l'Euro en juin dernier et occupe la première place de son groupe de qualifications pour la prochaine coupe du monde, légèrement devant l'Italie à la différence de buts. Mieux, elle a battu de très bons adversaires, à l'image de ses victoires en Belgique (0-2) en septembre et en France en Mars (0-2). Ce soir, Piqué, Busquets, Iniesta, Silva et Diego Costa devraient être alignés et nul doute que la sélection espagnole devrait parvenir à trouver le chemin des filets contre une défense colombienne friable. Cependant, la Colombie reste sur 2 victoires consécutives : Contre la Bolivie (1-0) puis en Equateur (0-2). De plus, le potentiel offensif des « Cafeteros » est lui aussi conséquent. Les stars Cuadrado, James Rodriguez, Guttierez et Falcao se présenteront ce soir toutes ensemble (une première depuis longtemps alors que Bacca et Luis Muriel seront en renfort sur le banc) face à une défense espagnole amoindrie par l'absence de De Gea dans les cages et par celle de Sergio Ramos dans l'axe, préservé suite à la finale de la Ligue des Champions. Nous voyons donc les deux équipes trouver la faille dans ce match qui s'annonce spectaculaire et de très haut niveau.