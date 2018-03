Pronostic Espagne Argentine : Analyse, prono et cotes du match amical international

L’Espagne craint Messi

Pariez sans risque sur cet Espagne - Argentine avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Pariez sans risque sur cet Espagne - Argentine avec votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH offert chez Betclic et Winamax.

Si vous perdez, vous pouvez retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vendredi contre l’Italie, l’Argentine était privée de Lionel Messi absent pour un problème d’adducteurs. Le numéro 10 et capitaine de la sélection argentine devrait effectuer son retour contre la Roja. Cette dernière est revenue d’Allemagne avec un score de parité (1 partout, but de Rodrigo). Pour ce match, elle sera privée de David Silva qui a quitté ses coéquipiers pour des raisons personnelles. Les Espagnols déplorent l’absence de leur talentueux gaucher tandis que les Argentins eux sont impatients de retrouver leur leader de jeu Lionel Messi. Le joueur de Barcelone retrouvera face à lui plusieurs coéquipiers et adversaires de Liga. Cette année, le meneurde jeu argentin réalise une saison exceptionnelle avec son club, premier avec 9 points d’avance, qualifié en quart de la LDC et e, finale de la Coupe d’Espagne.Tous ces trophées de club, Messi les a déjà remportés. Un seul lui manque : la coupe du Monde qu'il a vu de très près en 2014, finaliste contre l’Allemagne. C’est donc avec une grande motivation qu’il va arborer le maillot de sa sélection contre son "pays d’adoption", Léo Messi va vouloir marquer ce match de son empreinte et prendre position à quelques mois du début du Mondial. En 2010, suite à leur titre de champion du monde, les Espagnols avaient affronté les Argentins pour une défaite cinglante 4 à 1 avec un but de l’inévitable Messi. Le joueur de l’Albiceleste est capable rééditer le même coup dans le Wanda Metropolitano de Madrid.1)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€2)- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec