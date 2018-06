Pronostic Égypte Uruguay : Analyse, prono et cotes du match

L’Uruguay a du mordant

Ce vendredi, la deuxième rencontre du groupe A oppose l’Egypte à l’Uruguay. Ce match doit mettre aux prises trois des attaquants les plus prolifiques d’Europe avec Salah pour les Pharaons et Suarez et Cavani pour la Celeste. Cependant, un doute subsiste encore sur la participation de l’attaquant de Liverpool et même s’il devait jouer, sa préparation n’a pas été idéale. L’Uruguay a terminé à la seconde place des qualifications de la zone Amérique du Sud derrière le Brésil mais devant l’Argentine. Cette équipe est composée de joueurs expérimentés avec notamment Godin, Muslera, Caceres, Perreira et le duo d’attaquants Cavani-Suarez. A leur côté, on trouve de plus jeunes joueurs qui s’imposent dans les grands clubs comme Gimenez (formant avec Godin une charnière centrale très forte en club avec l'Atlético et en sélection) et Matias Vecino de l’Inter qui amène toute sa finesse et sa technique à l’entrejeu.La Celeste est sortie de son groupe lors des deux précédentes éditions de la Coupe du Monde et sait comment appréhender un événement de cette ampleur. En 2010, les Uruguayens ont même atteint les demi-finales et en 2014 ils se sont extirpés du groupe de la Mort qui comprenait l’Angleterre, l’Italie et le Costa Rica. La qualité première de cette équipe est sa combativité. Et avec ses deuxen attaque, l’Uruguay est une nation très difficile à affronter. Leurs trois dernières rencontres amicales remportées, Godin et ses partenaires arrivent en Russie avec le plein de confiance au contraire des Égyptiens. Les Pharaons restent sur 6 matchs sans victoire dont une dernière défaite cuisante face à la Belgique. Au vu de ces performances mitigées et de l’incertitude existante autour de la condition physique de Mo Salah, l'Uruguay devrait s’imposer dans ce premier match, avec sans doute un but de Cavani (meilleur buteur des éliminatoires de la zone AmSud avec 10 buts).- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !- Obtenez jusqu'à 200€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 200€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecavecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site