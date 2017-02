Pronostic Egypte Cameroun : Analyse, prono et cotes de la finale de la CAN 2017

0

Les Lions sont redevenus indomptables

Après un 1er tour compliqué, le Cameroun a été la sélection africaine la plus impressionnante pendant la phase à élimination directe de cette CAN 2017. En quart de finale, les Lions Indomptables ont sorti le Sénégal en quart de finale en contenant les offensives des hommes d'Aliou Cissé (0-0 et victoire aux tirs au but) puis ils ont battu le Ghana en demi-finale (2-0). Il s'agissait tout simplement des deux grands favoris de la compétition depuis l'élimination prématurée des tenants du titre ivoiriens. Evidemment, l'Egypte a aussi fait une belle CAN, mais la sélection de Cuper ne nous a pas emballés sur ses deux derniers matchs. Les Egyptiens ont d'abord sorti le Maroc en 1/4 grâce à un but à la dernière minute (1-0) et ils ont battu le Burkina Faso aux tirs au but. Les deux sélections présentes en finale sont solides derrière mais les Camerounais semblent avoir trouver la bonne formule offensive au contraire de l'Egypte qui galère devant depuis le début de la CAN.