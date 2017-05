Pronostic Dynamo Kiev Tchernomorets Odessa : Analyse, prono et cotes du match de Premier League ukrainienne

Le Dynamo Kiev pour finir en beauté!

DERNIER JOUR DU BONUS

jusqu'au 31 mai seulement

Les autres bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une bonne saison, le Dynamo Kiev va néanmoins terminer dauphin du champion ukrainien, le Shaktar Donetsk. Vainqueur de 20 de ses 31 matchs jusqu’à présent, le club de la capitale termine aujourd’hui sa saison en recevant le Tchenomorets Odessa. Le cinquième du championnat a gagné 2 fois moins de matchs que le Dynamo cette année. Les hommes d’Oleksandr Babych n’ont d’ailleurs inscrit que 25 buts cette année et ont en encaissé 36. Et en cette fin de saison, la forme n’est pas bonne pour les joueurs d’Odessa. Les Noirs et bleus n’ont en effet remporté aucun de leurs 5 dernières rencontres et ont perdu à 4 reprises. Ils se sont notamment inclinés 1-4 face à leur adversaire du jour, le Dynamo Kiev chez qui ils se rendent cet après-midi. Ils se déplacent d’ailleurs sans 4 de leurs titulaires très importants : Les défenseurs Kotsholava et Martynenko et les milieux Kovalets et Smirnov. En face, Kiev, après avoir acquis 3 succès, s’est incliné à 3 reprises. Mais lors de leur dernier match, ils sont allés battre le leader, le Shaktar Donestk, sur son terrain au terme d’un très bon match (2-3). Devant leurs supporters, les partenaires d’Andrei Yarmolenko devraient mettre un point d’honneur à finir en beauté leur saison. Et face à un adversaire diminué et en roue libre depuis quelques semaines, le Dynamo pourrait s’imposer avec la manière.avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavec, pour un bonus total de 250€, avecavecavec