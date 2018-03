Pronostic Dynamo Kiev Lazio Rome : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Immobile sur tous les fronts

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Betclic

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Dynamo de Kiev a obtenu un excellent résultat au Stade Olympique de Rome avec un match nul 2 partout. Jeudi au coup d’envoi, ils seront qualifiés pour le tour suivant et aussi si le score en reste là. Les Laziale sont dans l’obligation d’une part de marquer et de s’imposer (ou nul supérieur au score du match aller). Pour cela, Simone Inzaghi compte sur son buteur providentiel Ciro Immobile dont la ligne de stats ferait frémir Loïs Diony. En effet, le goleador transalpin en est actuellement à 32 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Ce week-end, le joueur de la Lazio a encore inscrit un but improbable contre Cagliari qui a permis à son équipe de repartir avec un point. Les défenseurs ukrainiens connaissent le danger représenté par Immobile, surtout qu’à l’aller il leur avait inscrit un but. Si la Lazio passe ce tour, elle le devra très certainement à son meilleur buteur Ciro Immobile.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec