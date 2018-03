Pronostic Dijon Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Dijon solide à la maison

Dijon, 10ème, reçoit Amiens, 16ème, dans le cadre de la 29ième journée de Ligue 1. Les Picards ne comptent que 2 points d'avance sur Lille et restent par ailleurs sur une défaite contre Rennes à domicile. Ce déplacement au stade Gaston-Gérard s'annonce périlleux pour l'équipe picarde.En effet, les joueurs de Bourgogne sont excellents à domicile et affichent même le quatrième meilleur bilan de Ligue 1 derrière le PSG, Monaco et Marseille. Les Dijonnais pratiquent un jeu plaisant à l'image de la partie qu'ils ont livré à Geoffroy Guichard dont ils sont repartis avec un match nul (2-2). Dall'Oglio peut compter offensivement sur Julio Tavares auteur de l'une de ses plus belles saisons en Ligue 1 avec 11 buts au compteur malgré quelques pépins physiques. La réception d'Amiens est l'occasion pour les Bourguignons de basculer dans la première partie du classement.