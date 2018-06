Pronostic Danemark Mexique : Analyse, prono et cotes du match amical international

Défendre avant tout

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Vous pouvez une nouvelle fois retirer votre remboursement de 50€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Danemark, futur adversaire des Bleus lors du Mondial en Russie, affronte le Mexique en amical ce samedi. Les deux formations effectuent leurs derniers réglages avant le début de la coupe du Monde. Pour se qualifier, les Danois ont dû passer par les barrages mais ils ont été extrêmement brillants lors du match retour contre l’Irlande sous l’impulsion d’un très grand Eriksen. Depuis leur qualification, les Vikings n’ont connu qu’un succès, et ce contre la modeste formation du Panama sur le score de 1-0. Les dernières rencontres des Danois ont été très peu spectaculaires, avec 2 matchs nuls et vierges (contre le Chili et la Suède) et cette petit victoire face au Panama.Le Mexique reste également sur des rencontres pauvres en buts (les 6 derniers matchs des Mexicains ont vu une seule équipe marquer). Les spectateurs de Brondby sont prévenus, ils ne doivent pas s’attendre à un festival de buts entre deux équipes qui ont basé leur système de jeu sur la défense sur ces matchs de préparation malgré des attaques pourvues de joueurs intéressant. Pour ce dernier match amical avant le Mondial, les choses ne devraient pas changer, et les défenses devraient prendre le dessus sur les attaques.- Vous avez le droit à un remboursement de 150€ EN ARGENT RÉEL sur vos 2 premiers paris (80% des mises effectuées vous sont remboursées)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€- Vous avez encore le droit encore à 50€ de remboursement sur votre 2e parioffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec