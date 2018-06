Pronostic Danemark Australie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Solides, les Danois !

Pour leur entrée dans ce Mondial, les Danois ont commencé de la meilleure des manières avec une victoire sur le Pérou. Les partenaires de Simon Kjaer ont fait la différence en 2nde mi-temps sur une passe de leur meneur de jeu Eriksen et convertie par Poulsen. Les Danois ont eu de la réussite car les Péruviens ont eu plusieurs opportunités, notamment un penalty totalement manqué. A l'image de ce que le Danemark a proposé lors des matchs de préparation, la sélection entraînée par Åge Hareide s'appuient sur un bloc défensif solide et procède en contre-attaque avec Eriksen à la baguette. Si l'Australie a été très prudente face à la France pour prendre un point, elle doit désormais s'imposer pour espérer se qualifier, et devra sortir un peu plus de sa moitié de terrain. On constate également que les coups de pied arrêtés directs sont déterminants, et ils ont avec un Christian Eriksen un des spécialistes de l'exercice.L'Australie s'est donc inclinée pour son premier match face à la France sur le score de 2 à 1. Les hommes du capitaine Jedinak ont donné du fil à retordre à de pâles français qui ont fait la différence à moins de dix minutes du terme. Le résultat a été négatif mais a dû donner de la confiance aux Australiens avant d'affronter les Vikings danois. Avec une défaite au compteur, lesvont devoir s'imposer pour se relancer, mais s'ils ont été brillants défensivement ils n'ont pas mis souvent la France en difficulté (le but est d'ailleurs venu d'un penalty bêtement concédé par Umtiti). Avec son arrière-garde très solide (le gardien de Leicester, Kasper Schmeichel, a été très bon face au Pérou) et ses talents offensifs (Poulsen, Eriksen, Jorgensen, Sisto), le Danemark semble posséder un collectif en mesure de rééditer la performance du premier match. La sélection danoise peut s'imposer sans concéder de but.