Pronostic CSKA Moscou Lyon : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue Europa

Lyon veut réussir un coup à Moscou

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Les bons plans pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce CSKA Moscou - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique Lyonnais est dans un moment difficile en championnat avec aucune victoire en 6 matchs. Ajoutons à cela une défaite en quarts de finale de coupe de France contre Caen. Sur la scène européenne en revanche, les résultats sont nettement meilleurs avec 2 victoires lors de la double confrontation contre Villareal et surtout un jeu développé très plaisant, loin des pales copies rendues en Ligue 1. Logique puisque l’Europa League a été une priorité pour Jean Michel Aulas à partir du moment où l’UEFA a fait le choix du Groupama Stadium pour accueillir la finale. Le président lyonnais y pense certainement tous les matins en se rasant, et il est très exigeant envers son coach et son groupe de joueurs pour l’atteinte de cet objectif.Les Rhodaniens affrontent pour la première fois de leur histoire le CSKA Moscou, vainqueur difficile au tour précédent de l’Etoile Rouge de Belgrade. L’équipe moscovite est habituée aux compétitions européennes et elle a même déjà remporté l’Europa League en 2005. Le CSKA compte des joueurs rompus aux joutes européennes comme Dzagoev, Musa et le gardien Akinfeev mais le club russe reste en deçà de l'OL sur le papier même avec Fekir absent. L’Olympique Lyonnais qui se sublime cette saison en EL a toutes les raisons d’espérer ramener un bon résultat de Moscou. Les hommes de Genesio doivent profiter du manque de rythme des Moscovites qui viennent juste de reprendre leur championnat et n’ont joué que 3 matchs officiels depuis décembre. Le CSKA est une équipe solide défensivement tandis que Lyon marque peu de buts à l’extérieur en Europa League.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez 292€ (172€ du pari + 120€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 120€ de paris gratuits pour miser !avec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavec