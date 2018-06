Pronostic Croatie Sénégal : Analyse, prono et cotes du match amical international

La Croatie en quête de régularité

La Croatie dispose sur le papier d'une équipe capable d'aller loin lors de la coupe du Monde 2018. Néanmoins, au vu des derniers résultats, la formation de Zlatko Dalic doit montrer plus de régularité. Sur les 10 derniers matchs que les croates ont joué, ils en ont gagné seulement 4. Quand vous possédez un milieu de terrain du calibre Kovacic, Modric et Rakitic, sans oublier les attaquants Mandzukic et Perisic, vous devez être en mesure de rivaliser avec la plupart des nations majeures. Si la défaite face au Brésil en amical peut paraître normal, les revers concédés contre le Pérou, la Turquie ou l'Islande sont plus surprenants. Mais quand il a fallu se réveiller, les Croates ont su par exemple exploser les Grecs en Barrages pour se qualifier sur ce Mondial (4-1).Le Sénégal, de son côté, compte bien évidemment sur Sadio Mané, récent finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool. Le dernier résultat de ses partenaires ne doit pas le rassurer puisque les Lions de la Teranga n'ont pu faire mieux qu'un match nul et vierge face aux modestes luxembourgeois. D'ailleurs, les Sénégalais restent sur 3 matchs nuls au cours de leurs trois dernières rencontres, et cela face à des équipes à leur portée. La Croatie sera un adversaire bien plus redoutable, avec des éléments évoluant dans les plus grands clubs d'Europe. Les Croates avec leur excellent milieu de terrain devraient s'imposer face aux Sénégalais et s'envoler pour la Russie avec le plein de confiance.