Pronostic Croatie Nigeria : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La Croatie sur les pas de 1998

Engagés dans un groupe très relevé avec l'Argentine et l'Islande, Croates et Nigérians s'affrontent samedi à Kaliningrad dans le cadre de la 1re journée des matchs de poules. Devancés par les Islandais en éliminatoires, les Croates sont passés par les barrages pour se qualifier en faisant la différence dès le match aller face à la Grèce (4-1). Cette génération est très talentueuse avec notamment Modrić, Rakitić, Kovačić, Perišić ou Mandžukić qui évoluent tous dans les plus grands clubs européens. Ces joueurs, pour la plupart, vivent certainement leur dernière opportunité de remporter le trophée le plus prestigieux. Ils ont aussi en mémoire les exploits de 1998 de la bande à Suker, Boban, Prosinečki... Outsiders annoncés, Luka Modrić et ses partenaires ont indéniablement le potentiel pour aller très loin dans cette compétition.Dans ce premier match, les Croates font face à une équipe du Nigeria qui reste sur des matchs amicaux décevants en matière de résultats, mais surtout dans le contenu (1 nul face au Congo et 2 défaites face à l'Angleterre et la Tchéquie). Les Super Eagles comptent sur John Obi Mikel au milieu, Victor Moses en attaque, et sur le jeune joueur d'Arsenal Alex Iwobi pour les qualifier en 8es de finale. Les deux camps affichent plus de certitudes sur le plan offensif que défensif et il ne serait pas surprenant de voir les deux équipes trouver le chemin des filets. Toutefois, les Croates semblent posséder plus de talent dans leur effectif et ils devraient logiquement s'imposer face à de pâles Nigérians.