Pronostic Croatie Danemark : 245€ à gagner sur le 1/8e de finale de la Coupe du monde 2018

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Une sélection croate en pleine confiance

Le Danemark dans la peau de l'outsider

La Croatie et ses 11 fantastiques

Les compo probables :

Les Croates vers les quarts de finale

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Danemark - Croatie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !La Croatie a impressionné lors de la phase de groupes avec 3 victoires consécutives et notamment un succès de prestige glané face à l'Argentine (3-0). Lors du dernier match disputé avec une équipe en grande partie renouvelée, Modric et ses coéquipiers se sont de nouveau imposés contre une Islande qui jouait sa qualification, prouvant ainsi la richesse de l'effectif. Cette génération croate rappelle celle de 1998, qui avait atteint les demi-finales du Mondial. Composée d’éléments expérimentés jouant dans les grands clubs européens, la sélection semble être arrivée à maturité lors de cette Coupe du monde. Si un premier tour réussi ne signifie pas pour autant un long parcours, la Croatie est l'une des rares équipes à avoir gagné ses 3 matchs, qui plus est avec la manière.Plus flamboyant lors des éliminatoires, le Danemark s’appuie depuis le début du Mondial sur un solide bloc défensif mené par l’ancien lillois Simon Kjaer, misant ensuite sur le talent de son meneur de jeu Christian Eriksen pour faire la différence. Au 1tour, les Danois n'ont remporté qu'un seul match, battant le Pérou avec pas mal de réussite (1-0 avec un penalty arrêté par Schmeichel), avant de concéder le nul face à l’Australie (1-1) et face à la France qui s'est contentée d'un point (0-0).Après avoir aligné 2 succès lors des 2 premières journées, le sélectionneur croate a eu tout le loisir de faire tourner son effectif face à l'Islande et de ménager ainsi certains tauliers. Pour ce 8de finale, Zlatko Dalić dispose d'un groupe au couplet, seulement amputé du buteur remplaçant Kalinic (expulsé du groupe pour avoir refusé d'enter en jeu face au Nigeria). Sur le papier, le 11 croate paraît être l'un des plus denses de la compétitionLe Danemark a perdu l'important milieu de terrain Kvist dès la 1ère journée. Il a été remplacé dans le 11 de départ par l'expérimenté Lasse Schöne. Suspendu face à l'Equipe de France, le solide attaquant de Leipzig, Yussuf Poulsen, effectue son retour. Les cadres Schmeichel, Kjaer, Christensen, Delaney, Eriksen et Jörgensen sont disponibles.Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic (ou Badelj) - Rebic, Modric, Perisic - Mandzukic.Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Sisto, Poulsen, Jörgensen.Disposant d'un effectif très technique, la Croatie est menée de main de maître par son métronome Luka Modric. L'équipe au damier a tout pour aller loin : attaque efficace, défense solide et l'un des meilleurs milieux de terrain du Mondial. En confiance, les Croates vont livrer une partie d’échec face à la tactique mise en place par le sélectionneur danois. Mais avec leur quatuor offensif Modric-Rakitic-Perisic-Mandzukic, ils ont ont les moyens de trouver la faille et de s'imposer. Le style défensif du Danemark devrait donner lieu à une rencontre fermée avec moins de 3,5 buts marqués.avec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec