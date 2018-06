Pronostic Costa Rica Serbie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Ne pas perdre avant tout

Ne pas perdre avant tout

Dans un groupe où le Brésil est archi-favori, trois équipes vont lutter pour empocher le deuxième ticket qualificatif : la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Costaricains et Serbes s'affrontent ce dimanche pour leurs entrées en lice dans ce Mondial 2018. L'équipe d'Amérique centrale avait créé la surprise il y a 4 ans en sortant du groupe de la mort composé de l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay, atteignant même ensuite les quarts de finale. Si les Costaricains sont cette ndans un groupe beaucoup plus ouvert (excepté le Brésil) et peuvent rêver de nouveau à un bon parcours. Cependant, leurs matchs de préparation ne sont pas de bon augure avec seulement 2 victoires lors des 12 derniers matchs et surtout 19 buts encaissés. Les cadres de 2014 sont là et notamment les 2 stars de l'équipe : Keylor Navas gardien du Real Madrid et Bryan Ruiz joueur du Sporting.La Serbie s'est qualifiée en terminant première d'un groupe très ouvert avec notamment le pays de Galles, l'Autriche et l'Irlande. Les Serbes ont alterné le bon et le moins bien lors de leurs matchs amicaux avec des défaites contre le Maroc et le Chili et des victoires face au Nigeria et la Bolivie. LeMilinković-Savić sera un des joueurs à suivre durant cette Coupe du monde tant il a impressionné en club cette saison. Cette formation possède des joueurs d'expérience et rompus aux grandes compétitions comme Ivanović ou Kolarov. Offensivement, Mitrović a retrouvé des couleurs depuis son prêt à Fulham et vient d'inscrire un triplé contre la Bolivie. Il sera l'atout numéro 1 des serbes pour marquer un but à Keylor Navas. Pour leurs débuts dans le Mondial, les deux formations en quête de régularité et de confiance, vont s'attacher à ne pas perdre, ce qui pourrait finalement nous valoir un match nul.