Pronostic Corée du Sud Mexique : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La grinta mexicaine

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Bwin

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 120€ chez Bwin

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Mexique – Corée du Sud :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Opposé au champion du monde en titre pour son premier match, le Mexique a réussi l’exploit de s’imposer face à l'Allemagne (1-0) sans voler sa victoire. La Tricolore a affiché tout au long du match sa combativité et son désir de succès, jouant parfaitement en contres. Les Mexicains ont aussi su montrer des qualités techniques et tactiques pour profiter des espaces laissés par la formation allemande. Cette victoire a été pour le moment la plus grosse surprise de ce début de Mondial. Hirving Lozano, le buteur de ce match, s’est distingué par son activité sur son aile. Avec ces 3 points, le Mexique est dans une situation très favorable.Pour ce second match, les Mexicains affrontent la Corée du Sud qui s’est inclinée sur la plus petite des marges face aux Suédois (1-0). La Suède s’est imposée sur un penalty accordé avec l’aide de la VAR mais les Sud-Coréens n'ont pas eu un seul tir cadré du match. Les coéquipiers d'Heung-Min Son n’ont plus le choix et doivent empocher les 3 points, mais ils feront face à une défense mexicaine performante et qui encaisse peu de buts (seulement 3 dans les 8 dernières rencontres). Au regard de sa prestation fournie contre l’Allemagne, le Mexique devrait s’imposer face à la Corée du Sud et se rapprocher des huitièmes.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez votre premier pari de 120€ sur ce combiné et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€avecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec