Pronostic Corée du Sud Allemagne : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

L'Allemagne retrouvée

Les supporters allemands sont passés par tous les états lors du match contre la Suède. Malmenés par une équipe scandinave très inspirée en première mi-temps, les joueurs de la Mannschaft étaient éliminés du Mondial lorsqu'ils sont rentrés aux vestiaires (l'Allemagne était menée 1-0). Dès le début de la deuxième mi-temps, les Allemands ont attaqué tambour battant suite à un bon coaching de Löw (Mario Gomez est rentré en pointe et Werner a été décalé sur un côté), égalisant par l'intermédiaire de l'excellent Marco Reus. Une belle récompense pour ce joueur qui a manqué les deux dernières échéances internationales (Coupe du Monde 2014 et Euro 2016) suite à des blessures de dernière minute ! Alors que l'Allemagne a fini la rencontre à 10 contre 11, Toni Kroos a propulsé un magnifique coup-franc dans la lucarne du gardien suédois Olsen. Ce coup de canon de Kroos a certainement réveillé les ambitions allemandes et définitivement lancé la Mannschaft dans cette coupe du Monde.Pour leur dernier match de poule, les Allemands affrontent la Corée du Sud, quasiment éliminée car déjà battue par la Suède (1-0) et le Mexique (2-1). Face au Mexique, les Sud-Coréenes ont inscrit un but dans les derniers instants du match par leur meilleur joueur Son alors qu'ils n'avaient pas cadré le moindre tir en ouverture face aux Suédois. Pour valider leur ticket pour les huitièmes et retrouver des ambitions, Kroos et ses partenaires seraient bien inspirés d'enchaîner une deuxième victoire. Avec le retour d'Hummels en défense centrale et un 11 de départ plus équilibré (avec Reus et Gomez à la place d'Özil et Draxler), l'Allemagne devrait s'imposer et se relancer dans cette compétition face à une Corée du Sud assez faible.