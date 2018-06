Pronostic Colombie Japon : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

La Colombie au-dessus

Quart de finaliste au Brésil en 2014, la Colombie espère réaliser un parcours au moins aussi bien en Russie.évoluent dans un groupe H qui paraît très ouvert avec la Pologne, le Sénégal et donc le Japon, leur premier adversaire. En 2014, la Colombie a réalisé son meilleur parcours dans une phase finale de Mondial sous l'impulsion notamment de leur meneur de jeu James Rodriguez, meilleur buteur de la compétition au Brésil. Le numéro 10 colombien, a retrouvé des couleurs cette saison avec son transfert au Bayern de Munich. Il sera l'un des joueurs majeurs de cette équipe avec Falcao, alors qu'avait été absent en 2014 à cause d'une grosse blessure subie en Coupe de France. L'avant-centre de la sélection espère être décisif pour son équipe et les amener le plus loin possible, d'autant plus qu'il a évolué à un excellent niveau ces deux dernières saisons avec Monaco. La sélection colombienne compte plusieurs joueurs évoluant en Europe, qui constitueront l'ossature de cette formation : Ospina au cage, Sanchez et Zapata en défense centrale, Carlos Sanchez au milieu, Cuadrado et James pour l'animation offensive, et évidemment Falcao en pointe. De plus, le banc affiche fière allure avec les Bacca, Muriel, Mina, etc.La sélection nippone a connu, elle, beaucoup de remous quelques mois avant le début du Mondial avec l'éviction de Vahid Halihodzic. Le local Akira Nishino lui a succédé sur le banc et a vécu des matchs de préparation délicats avec seulement une seule victoire au cours des 5 rencontres amicales. Si cette victoire est arrivée à point nommé lors du dernier match face au Paraguay (succès convaincant 4-2 avec un but de leur star Kagawa), la sélection nippone semble destabilisé. Entre un changement d'entraîneur à quelques mois du début du Mondial et des résultats décevants, le Japon ne devrait pas être en mesure d'inquiéter la Colombie. Face au talent offensif des Cafeteros, les défenseurs nippons devraient souffrir et cette rencontre nous offrir au moins 2 buts.