Pronostic Colombie Angleterre : 470€ à gagner sur le 1/8e de finale de la Coupe du monde 2018

L’Angleterre a la voie royale jusqu’à la finale

La Colombie vise les quarts

Les Anglais sont reposés

Les compo probables :

Les phases arrêtées : arme principale des Anglais

La sélection desa parfaitement débuté son Mondial avec deux victoires contre la Tunisie et le Panama. Contre les Aigles de Carthage, des Anglais dominateurs avaient dû attendre les derniers instants pour s'imposer (2-1) mais ils avaient été rarement inquiétés pendant le match. Face au Panama, la rencontre a été à sens unique (6-1). Déjà qualifiés avant la rencontre contre la Belgique, Southgate a aligné une équipe "bis" contre les Diables Rouges. Et au regard de la piètre prestation fournie par les Anglais, se retrouver dans la partie de tableau "basse" (pour éviter la France et le Brésil) devait certainement faire partie des plans du sélectionneur.Après une entame catastrophique face au Japon (défaite 2-1), les Colombiens se sont parfaitement relancés dans ce Mondial. Une large victoire contre les Polonais (3-0) et une autre plus étriquée face aux Sénégalais leur ont même permis de terminer en tête de leur groupe (1-0). Cette formation possède des joueurs talentueux confirmés (James, Falcao, Cuadrado, Ospina) et d'autres qui se révèlent aux yeux du grand public comme Quintero (passé par Rennes) ou Yerry Mina (récemment transféré au FC Barcelone). Ce dernier a été très précieux lors des deux derniers matchs avec son jeu de tête sur les phases arrêtées offensives.Après avoir reposé les titulaires, les Anglais devraient aligner le même onze de départ que lors des deux premiers matchs, avec notamment Maguire préféré à Cahill en défense. Le joueur de Leicester est très important sur les coups de pied arrêtés et précieux par sa qualité de relance. Au milieu, Jordan Henderson a les faveurs de Southgate, et la performance de Dier contre la Belgique n'a certainement pas bouleversé la hiérarchie. Absent sur blessure contre le Panama et les Diables Rouges, Dele Alli devrait retrouver sa place de meneur de jeu pour servir son coéquipier de club Harry Kane, meilleur buteur au sorti des groupes avec 5 réalisations (dont 2 penaltys). Pour la Colombie, pas de surprises à prévoir, mais une incertitude existe tout de même sur le meilleur buteur de la coupe du Monde 2014, James Rodriguez, qui est sorti sur blessure contre le Sénégal. Son absence serait handicapante si elle venait à se confirmer.Ospina – Arias, D.Sanchez, Yerry Mina, Mojica – Uribe, Carlos Sanchez – Cuadrado, James Rodriguez (ou Muriel), Quintero - FalcaoPickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young – Kane, SterlingSur les quatre premiers huitièmes de finale de ce Mondial, les rencontres se jouent sur des détails, comme les coups de pied arrêtés. Les deux buts inscrits par Harry Kane face à la Tunisie ont été consécutifs à des corners, et plus de la moitié des buts inscrits contre le Panama proviennent également des phases arrêtées. Les Anglais ont particulièrement travaillé ce secteur de jeu. Kieran Trippier s'avère très précis et trouve régulièrement Maguire et Stones, très performants dans leur jeu de tête. Les Anglais maîtrisent cette arme et partent avec un avantage dans ce match, d'autant que leurs titulaires seront reposés. Mais les Colombiens ne sont pas en reste et peuvent inscrire au moins un but.