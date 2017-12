Pronostic Chelsea Atlético Madrid : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Chelsea vise la tête du groupe

D'ores et déjà assuré de se qualifier pour les 8èmes de finale, Chelsea doit encore l'emporter ce mardi soir pour s'adjuger la 1ère place du groupe C. Depuis la lourde défaite concédée à Rome (0-3), Antonio Conte a pu compter sur le retour de blessure de l'indispensable milieu de terrain français Ngolo Kanté qui a grandement contribué à la belle série en cours de 5 victoires et 1 match nul réalisée toutes compétitions confondues. En face, l'Atlético Madrid est en bien mauvaise posture dans cette poule. Pour accéder aux quarts de finale, les Colchoneros doivent s'imposer à Londres ce mardi soir et espérer, dans le même temps, un faux-pas de la Roma à domicile contre Qarabag (ce qui semble très peu plausible). Victorieux à Madrid lors de la phase aller (2-1), Chelsea peut dominer une formation de l'Atletico légèrement démobilisée.