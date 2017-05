Pronostic Celtic Glasgow Aberdeen : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d’Écosse

Le Celtic largement !

Le Celtic n'a pas de rival en Ecosse. Les joueurs de Glasgow n'ont pas perdu le moindre match cette saison sur la scène nationale et ont remporté 34 de leurs 38 rencontres disputées en championnat. Les partenaires de Moussa Dembélé sont donc champions d'Ecosse, terminant 30 points devant Aberdeen qu'ils rencontrent ce samedi en finale de coupe nationale. Les hommes de Brendan Rodgers ont inscrits 106 buts en 38 matchs et restent sur 5 victoires consécutives avec au moins 2 buts d'avance sur leurs adversaires. Parmi ces dernières victimes, on retrouve Aberdeen justement contre qui le Celtic s'est imposé il y a 15 jours à l'extérieur (1-3). De son côté, Aberdeen s'est classé 2ème du championnat. Mais, contrairement au Celtic, les hommes de Derek McInnes se sont inclinés à 10 reprises dont 4 fois contre le Celtic et ont encaissé 35 buts. Nous ne voyons donc pas Aberdeen résister à un Celtic ultra dominateur en Ecosse qui a fait de ce dernier match son principal objectif de fin de saison.