Pronostic Celta Vigo Manchester United : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de l'Europa League

Un match animé et une bonne perf pour les Mancuniens

Les absences sont nombreuses à United. Son secteur défensif est décimé : Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Marcus Rojo et Eric Bailly vont sans doute manquer à l'appel dans la défense mancunienne. Autant dire que les hommes de José Mourinho devraient avoir beaucoup de mal à garder leur cage inviolée. Cependant, la puissance offensive de United reste conséquente malgré la blessure de Zlatan. Les jeunes pépites Rashford et Martial sont bien présentes. Accompagnée de l'excellent Juan Mata et de l'incontournable Paul Pogba (de retour de blessure), la force de frappe offensive devrait permettre aux Anglais de scorer à l'extérieur. D'autant plus que le Celta Vigo reste une terrible série de 5 défaites en 6 matchs. Dimanche dernier, les partenaires de Claudio Beauvue et Daniel Wass se sont une nouvelle fois inclinés à domicile face à l'Athletic Bilbao en faisant pas mal tourner. Nous voyons donc un match animé durant lequel les deux équipes pourraient marquer. Mais l'expérience et le talent individuel des joueurs de Manchester devraient leur permettre de ramener au moins le nul en Espagne.