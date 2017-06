Pronostic Cameroun Colombie : Analyse, prono et cotes du match amical international

Un match ouvert

Encore une belle affiche ce soir pour une rencontre amicale internationale. Le Cameroun affronte la Colombie au Colisée Alfonso Perez de Getafe en Espagne. Une rencontre qui promet d'être animée si l'on s'attarde sur les précédents résultats des 2 équipes. D'un côté, le Cameroun reste sur une très bonne série de 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs. Les Lions indomptables ont notamment le Ghana (2-0), l'Egypte (1-2) et la Tunisie (0-1) avant d'être battu à domicile par la Guinée (1-2) mais avec une équipe profondément remaniée. La semaine dernière, les joueurs d'Hugo Broos ont retrouvé le goût de la victoire en s'imposant face au Maroc (1-0). De bon augure en vue de la prochaine Coupe des Confédérations qui débute le weekend prochain en Russie. De son côté, la Colombie a, elle aussi, retrouvé des couleurs après 2 matchs retrouvés face à l'Argentine (3-0) et le Brésil (1-0). Les partenaires de Radamel Falcao ont en effet battu la Bolivie (2-0) et l'Equateur (0-1) en mars et sont allés décrocher un très bon nul face à l'Espagne (2-2) la semaine dernière au terme d'une rencontre qu'ils étaient proches de remporter. Avec le retour en forme du monégasque ainsi que la présence des stars comme Cuadrado, James ou Aguilar, le potentiel offensif des Cafeteros est intéressant et devrait s'exprimer ce soir. Cette rencontre, entre une équipe en pleine préparation de sa coupe de confédération et une autre qui a retrouvé tout son potentiel offensif, pourrait donc voir les 2 équipes trouver le chemin des filets.