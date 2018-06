Pronostic Brésil Suisse : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Neymar et le Brésil à l’assaut du Monde

Le Brésil, grand favori au titre, fait son entrée dans la compétition ce dimanche contre la Suisse. La Seleçao arrive en pleine confiance grâce à une campagne de qualifications quasi-parfaite et une préparation excellente. En plus, son prodige Neymar Jr, blessé avec le PSG en début d'année a fait son retour à la compétition, et semble avoir retrouvé toutes ses sensations comme en attestent ses 2 buts lors des 2 dernières rencontres amicales. C'est lui qui a débloqué le verrou croate il y a 15 jours en inscrivant le premier but du match sur un nouvel exploit personnel. Face à l'Autriche, le numéro 10a mystifié son adversaire pour inscrire un but dont il a le secret. En plus d'être efficace offensivement, le Brésil de Tite est très solide défensivement avec notamment un milieu de terrain composé de travailleurs de l'ombre (Casemiro et Paulinho) qui permettent aux talentueux attaquants d'exprimer au mieux leur potentiel.Pour ce Mondial, le trio d'attaque devrait être composé de Neymar, Willian et Coutinho. Tite dispose encore sur le banc de Douglas Costa et de Roberto Firmino, de quoi faire saliver de nombreuses formations. Pour le poste de gardien de but, il a aussi à sa disposition 2 hommes qui attirent des convoitises en Europe, Alisson (à la Roma actuellement) et Ederson (qui évolue désormais à City). La Suisse, de son côté, est passée par les barrages pour se qualifier. La Nati doit sa présence en Russie au seul but inscrit par Rodriguez en Irlande du Nord. Les Suisses ont réalisé une bonne préparation avec des victoires convaincantes contre le Panama et le Japon et un très bon nul en Espagne. Mais le capitaine suisse Stephan Lichtsteiner sait que le Brésil évolue un niveau plus haut que tout le monde actuellement et il se prépare à souffrir dans son duel avec Neymar. Le Brésil devrait s'imposer pour lancer son Mondial, dans un match avec au moins 2 buts. Dans sa quête de la Coupe du monde et du Ballon d'or, Neymar devrait pouvoir scorer comme lors des deux derniers amicaux du Brésil.