Pronostic Brésil Mexique : Analyse, prono et cotes du 1/8e de finale de la Coupe du monde 2018

Le Brésil est lancé

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Suite au nul concédé contre les Suisses (1-1) et la difficile victoire contre le Costa Rica (2-0 avec 2 buts dans les arrêts de jeu), des doutes sur la capacité du Brésil à gagner le Mondial avaient émergé. L'attitude parfois négative de Neymar (simulation, insulte à ses partenaires et aux arbites) avait aussi engendré des interrogations. Mais le match contre la Serbie (victoire 2-0 mais cette fois beaucoup plus nette) a rassuré les fans de la Seleçao sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la formation mise en place par Tite est très solide (1 seul but encaissé lors des 3 premiers, qui plus est qui a été entaché d'une faute des Suisses). La charnière Miranda-Thiago Silva fonctionne à merveille, et le joueur du PSG s'affirme de plus en plus comme le patron, laissant les pleurs de 2014 au placard. Ensuite, le milieu de terrain est très complémentaire, avec les hommes de l'ombre Casemiro et Paulinho effectuant les tâches défensives pour libérer Coutinho, le meilleur brésilien du premier tour. Enfin, Neymar a semblé nettement plus calme et mieux physiquement contre la Serbie. La star du PSG a joué juste et simple, et sa complicité avec Coutinho devient meilleur. Le Brésil est monté en puissance à l'approche des matchs à élimination directe.Le Mexique est prévenu, la Selecao a définitivement lancé son mondial.a eu très chaud lors de la dernière journée de poule. Leader avec 2 victoires en 2 matchs, les Mexicains ont perdu sèchement sur la 3journée face à la suite (0-3) et ils auraient pu voir leur rêve de qualification anéanti si l'Allemagne s'était imposée face à la Corée du Sud. Les prestations livrées contre l'Allemagne et la Corée du Sud furent excellentes, mais celle contre la Suède a été indigente. Pour ce 1/8, Chicharito et ses partenaires vont certainement s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné pour eux lors du premier tour et notamment lors du match contre la Mannschaft, avec un bloc défensif regroupé et des contre-attaques rapides à la récupération du ballon. Ce système de jeu a fonctionné face aux Allemands, mais les Brésiliens prennent moins de risque offensivement et des joueurs comme Willian ont cette capacité à revenir défendre rapidement. La tâche qui attend les Mexicains s'annonce difficile. Lancé dans sa quête de sacre mondial, le Brésil devrait s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale.