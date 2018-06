Pronostic Brésil Croatie : Analyse, prono et cotes du match amical international

Le Brésil costaud à tous les niveaux

Le Brésil, grand favori au titre en Russie, affronte la Croatie en amical à Liverpool. Tite le sélectionneur brésilien a relancé cette formation suite aux échecs qu'elle a connu et a été un des techniciens à dévoiler rapidement son groupe de joueurs pour le Mondial. Ce match face à une équipe redoutable comme la Croatie est très intéressant car le milieu croate est exceptionnel avec Kovacic, Modric et Rakitic. Neymar, blessé depuis plusieurs mois, pourrait effectuer son retour à la compétition. Il est fort probable que sa condition physique ne soit pas suffisante pour être très performant, mais le Brésil peut compter sur d'autres joueurs pour faire la différence et notamment sur Philippe Coutinho qui va fouler une pelouse qu'il connaît parfaitement.Le Brésil sans Neymar s'était imposé en Allemagne sur un but de son attaquant Gabriel Jesus. La Croatie est capable de grandes performances, comme lors du match aller de barrages où elle a étrillé la Grèce, mais aussi des matchs moins aboutis (défaite face au Pérou 2 à 0). Si le Brésil est efficace offensivement, il a retrouvé une solidité défensive avec un milieu de terrain beaucoup plus équilibré. Dans leurs 6 dernières rencontres, une seule formation a été en mesure de leur marquer un but (le Japon). A Anfield, le Brésil devrait s'imposer et se préparer idéalement pour le début du Mondial.