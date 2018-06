Pronostic Brésil Costa Rica : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Un Brésil à réaction !

Grands favoris au titre final, les Brésiliens ont réalisé une mauvaise opération pour leur premier match en concédant le nul face à la Suisse (1-1). Pourtant, les hommes de Tite avaient commencé pied au plancher sous l'impulsion de Coutinho, essentiel dans l'animation offensive et auteur d'un but magnifique. Cette saison, le numéro 11 de la Seleçao a marqué plus de 20 buts en clubs (Liverpool et FC Barcelone), alors qu'il a souvent évolué au milieu de terrain. Si Neymar a déçu, Philippe Coutinho a ravi les fans brésiliens et il sera une nouvelle fois l'une des meilleures armes de la bande à Tite. Contre la, les Brésiliens ont été suffisants après l'ouverture du score et les Suisses ont égalisé sur l'une de leurs très rares opportunités. Dans l'obligation de réagir, les Brésiliens vont certainement vouloir livrer un match plein et mettre la pression sur le Costa Rica durant 90 minutes. Face à la Suisse, la défense de la Seleçao a concédé un but sur coup de pied arrêté et une faute aurait pu être sifflée contre le buteur suisse. Preuve de la solidité défensive du Brésil, les Brésiliens ont réalisé 7 "clean sheet" (pas de but concédé) lors de leurs 10 derniers matchs.Le Costa Rica s'attend à une réaction d'orgueil de l'équipe brésilienne et devrait reproduire la tactique suisse en défendant très bas pour profiter des moindres opportunités. Cependant, sans faire offense aux partenaires de Navas, les Costaricains possèdent moins de talent que laet l'épopée de 2014 semble bien loin. Contre la Serbie, la différence a été faite sur coup de pied arrêté par un spécialiste de l'exercice, Alexander Kolarov. Les Brésiliens possèdent plusieurs artificiers capables de débloquer le match sur ce type de situation. La Seleçao devrait s'imposer contre le Costa Rica en offrant un match nettement plus abouti que lors de la 1ere rencontre.