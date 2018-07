Pronostic Brésil Belgique : 460€ à gagner sur le 1/4 de finale

Profitez d'un bonus ÉNORME de 200€ offert par ZEbet

Le Brésil s’affirme

La Belgique presque hara-kiri

Tite a trouvé son 11 type

Les compo probables :

La Seleçao est au-dessus

Depuis que Tite l'a reprise en main, la Seleçao tremble rarement. Qualifié très facilement pour cette Coupe du Monde (1des éliminatoires de la zone AmSud avec 10 points d'avance sur son dauphin uruguayen), le Brésil monte en puissance au fil du Mondial russe. Après un premier match nul qui aurait mérité mieux contre les Suisses, les Brésiliens ont remporté leurs trois autres rencontres sur le même score (2-0). Cette montée en puissance est aussi celle de Neymar, discret lors du premier match, et dont le volume de jeu s'est amplifié au fil des rencontres. Lors du 1/8de finale contre le Mexique, Willian a fait un match énorme, compensant le coup de moins bien de Coutinho. Défensivement, la Seleçao a été impressionnante en ce début de compétition avec un axe fort composé de Thiago Silva et Miranda.Meilleure attaque de ce Mondial, la Belgique a eu très chaud contre le Japon. Menés 2-0 à 20 minutes de la fin, les Diables Rouges n'ont dû leur salut qu'au coaching de Roberto Martinez et à ce premier but chanceux de Vertonghen. Ce retournement de situation est aussi la preuve des progrès accomplis par Eden Hazard et ses partenaires depuis l'Euro 2016, où ils n'avaient pas su réagir face au Pays de Galles. Cette fin de match incroyable ne doit pas pour autant faire oublier les lacunes de cette équipe belge qui, lorsqu'elle perd le ballon, peut se retrouver rapidement en difficulté.Le 11 de départ brésilien ne bougeant que très peu depuis le début du Mondial, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements sur ce 1/4, si ce n'est Casemiro (suspendu) qui devrait être remplacé par l'excellent Fernandinho. Blessé en début de match contre la Serbie, Marcelo pourrait venir et reprendre sa place de latéral gauche. De son côté, Roberto Martinez sera peut-être amené à faire des changements, d'une part car les remplaçants se sont montrés décisifs face au Japon et d'autre part pour équilibrer l'équipe face à l'armada offensive brésilienne. Face au Japon, Kevin de Bruyne a connu des difficultés et n'a pas rayonné pas comme à City. Malgré sa position plus défensive en sélection, de Bruyne se projette trop souvent vers l'avant, laissant seul Witsel lors des contre-attaques rapides des adversaires. Cela pourrait amener Martinez à titulariser Fellaini et faire évoluer De Bruyne un peu plus haut. Auteur d'une prestation sans relief, Yannick Carrasco devrait voir le sauveur Nacer Chadli lui être préféré face au Brésil.Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (ou Filipe Luis) – Fernandinho, Paulinho – Willian, Coutinho, Neymar Jr – Gabriel Jesus.Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, Witsel, De Bruyne (ou Fellaini), Chadli (ou Carrasco) – Mertens (ou de Bruyne), Lukaku, Hazard.Cette rencontre s'annonce évidemment très plaisante entre deux favoris au Mondial pratiquant un football offensif. Si les Belges sont très performants devant le but adverse depuis le début du Mondial (12 buts inscrits), ils n'ont pas encore affronté une défense solide comme celle du Brésil. Avec leur potentiel offensif, les Diables Rouges sont évidemment en mesure de marquer, mais devraient souffrir à la perte du ballon devant la technique et la vitesse des Brésiliens. La Seleçao devrait mettre à mal cette défense belge fébrile (4 buts encaissés), avec un Neymar de plus en plus tranchant, impliqué sur les 3 derniers buts de sa sélection (1 but, 2 passes décisives).