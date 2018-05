Pronostic Bourg-en-Bresse Grenoble : Analyse, prono et cotes du Barrage de Ligue 2 National

Un nouveau barrage ouvert

Le match retour entre Bourg-Peronnas et Grenoble en barrage d'accession à la Ligue 2 est très ouvert. Si les Grenoblois ont gagné la 1ere manche 2-1, ils n'ont pas pris un avantage considérable leur permettant d'aborder tranquillement ce retour. Les Grenoblois vont devoir aborder cette rencontre avec l'intention de marquer pour éviter toute désillusion. Le Stade Marcel-Verchere de Bourg-en-Bresse a vu cette saison beaucoup de buts et ce dimanche il est probable que cette série perdure car les deux équipes vont vouloir scorer, Bourg pour se qualifier et Grenoble pour se mettre à l'abri.Le scénario du match peut aussi engendrer plusieurs buts, car si Bourg marque rapidement par exemple, les Grenoblois devront réagir, et inversement. A l'image du match aller, où les deux formations n'ont pas abdiqué : d'abord Bourg qui est revenu à égalité au tableau d'affichage après l'ouverture du score de Socota, puis les Grenoblois qui ont trouvé les ressources pour s'imposer après pourtant le penalty manqué et l'expulsion d'Elogo qui laissaient présager d'un match nul. D'ailleurs, lors de 6 des 7 derniers matchs à domicile de Bourg, les rencontres ont vu à chaque fois les deux équipes marquer.