Pronostic Borussia Dortmund Salzburg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Dortmund à la conquête de l’Europa League

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arrivée du nouveau coach Stöger a stabilisé le Borussia Dortmund qui avait connu un début de saison compliqué. Actuellement, les joueurs de la Ruhr sont à la lutte pour la deuxième place du championnat allemand derrière l’intouchable Bayern. Dortmund est invaincu depuis décembre et un déplacement à Munich contre l’équipe bavaroise. Le Borussia ne perd plus mais ne gagne pas pour autant tous ses matchs (6 victoires et 6 nuls) car son effectif est amoindri par des absences importantes (Yarmolenko, Kagawa, Guerreiro, …). Pour sauver une saison mal engagée, les dirigeants allemands voient l’Europa League comme le trophée idéal. La compétition est très ouverte et ils affrontent une équipe à leur portée : les Autrichiens de Salzbourg.Les joueurs de Stöger ne vont pas sous-estimer cette équipe car au tour précédent elle a sorti la Real Sociedad. Pour s’éviter tout problème, Marcel Schmelzer et ses coéquipiers vont vouloir s’imposer dans leur stade devant le fameux mur jaune. Le bonne nouvelle est le retour de blessure depuis quelques semaines de Marco Reus, joueur essentiel et capable de créer des différences. Son association avec Batshuayi est intéressante et ils voudront faire trembler les filets à plusieurs reprises avant le match retour. Les spectateurs du Signal Iduna Park ont l’habitude cette saison d’assister à des rencontres spectaculaires avec au moins 2 buts (hormis le match contre Wolfsbourg).- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1er pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€offert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavec, dont un 1er pari remboursé de 190€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du siteavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec