Pronostic Borussia Dortmund Eintracht Francfort : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe d’Allemagne

Le trophée au Borussia !

Dortmund a réalisé une bonne saison avec cette finale de Coupe à jouer, un 1/4 de finale de C1 et une 3e place en Bundesliga. Les partenaires d'Ousmane Dembélé ont terminé cet exercice derrière le Bayern Munich et le RB Leipzig. Leur dernière défaite remonte d'ailleurs contre le Bayern à l'Allianz Arena début avril (4-1) et depuis, les joueurs du Borussia n'ont plus perdu le moindre match. Sur ses 7 rencontres, ils ont remporté 4 succès et obtenu 3 nuls. En demi-finale de Coupe d'Allemagne, le BVB est allé créer l'exploit en éliminant chez lui le tenant du titre, le Bayern, au terme d'un match spectaculaire (2-3). En face, l'Eintracht Francfort ne s'est classé que 11ème de Bundesliga et fini par 5 matchs sans victoir. Pire, avant son match nul du week-end dernier (2-2) face à un Leipzig démobilisé, les hommes de Niko Kovac restaient sur 4 défaites consécutives. Supérieur à l'Eintracht Francfort qui est dans une bien mauvaise dynamique, le Borussia peut s'imposer dans un match spectaculaire (en championnat, au moins 3 buts ont été marqués lors de leurs deux oppositions).