Pronostic Bordeaux Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes vise le Top 5

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bordelais et Rennais ne sont pas dans les mêmes dispositions avant ce match de la 30ème journée de Ligue 1. Les Girondins restent sur 4 matchs sans victoire, tandis que les Bretons n'ont plus perdu depuis 5 rencontres. Au classement, les Rennais occupent la 5ème place et comptent 5 points d'avance sur leur adversaire. Une victoire leur permettrait d'accroître leur avance sur les Girondins. Les Bordelais restent sur deux matchs nuls sans but à domicile contre Nice et Angers. Depuis la prise de fonction de Poyet, les coéquipiers de Costil proposent un jeu plus restrictif et basé sur la défense.Comme Bordeaux, Rennes a changé de coach et Sabri Lamouchi a succédé à Gourcuff. Depuis son intronisation, les résultats sont meilleurs et la qualité de jeu proposée plaisante. Le mercato leur a permis de prendre Sakho qui avec Khazri, Bourigeaud et surtout Sarr posent bien des problèmes aux défenses adverses. Rennes a joué 16 rencontres à l'extérieur cette saison toutes compétitions confondues et a marqué au moins une fois à 15 reprises. Les joueurs de Lamouchi vont vouloir repartir avec un bon résultat du Matmut Atlantique pour se rapprocher du Top 5.