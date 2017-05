Pronostic Bordeaux OM : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1

0

Bordeaux ou le nul & un match animé !

Le bon plan pour parier avec un 1er pari remboursé de 100€ en CASH

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Belle affiche ce dimanche entre deux des équipes les plus en forme en cette fin de championnat ! L’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour un match capital. En jeu, une place qualificative pour la prochaine Europa League. Les Girondins sont actuellement 6èmes de Ligue 1, un petit point derrière leur adversaire du soir. A domicile, les hommes de Jocelyn Gourvennec sont impériaux ces derniers temps et restent sur 4 victoires et un match nul sur leurs 5 derniers matchs. Face à eux, la dynamique marseillaise est également très bonne. Lors du dernier match, l’OM est finalement venu à bout de son voisin niçois dans un match relevé (2-1). Cependant, les Marseillais ne se déplacent pas toujours très bien. Avant leur victoire éclatante à Caen, les Olympiens restaient sur 3 matchs nuls et vierges loin du Vélodrome. Ils devraient donc avoir du mal à s’imposer face à une équipe de qualité, poussée par son public qu'ils n'ont jamais battu depuis plus de 40 ans. Nous pensons les deux équipes capables de trouver au moins une fois le chemin des filets au vu de leur potentiel offensif et des absents respectifs derrière (Sakai et Sertic à l'OM, la défense centrale titulaire Pallois-Lewczuk côté bordelais). Nous prenons donc le pari "Bordeaux ou Match nul et les 2 équipes marquent".► Si vous souhaitez parier sur ce Bordeaux-OM chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts :avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre en ce moment 120€ de paris gratuits, peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdant, en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscription, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, avecavecjusqu'au 15 mai seulementavec, pour un bonus total de 250€, avecavec