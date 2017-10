Pronostic Besiktas Monaco : 500€ à gagner sur le match de C1 !

Après un bon Lille-OM niveau paris dimanche, on espère vous faire gagner sur le Besiktas - Monaco de ce mercredi soir

Un Besiktas parfait en C1

Monaco au bord du précipice

Toujours pas de Falcao ni Sidibé

Les compo probables :

Besiktas logiquement dans son stade

Besiktas a parfaitement lancé sa campagne européenne avec 3 succès glanés en autant de rencontres. Les hommes de Senol Gunes se sont imposés à Monaco (2-1) et à Porto (1-3), et ils acquis s une belle victoire acquise à domicile contre Leipzig (2-0), où les Allemands se sont retrouvé tétanisés par l'ambiance du Vodafone Stadium. 3èmes de leur championnat, les Turcs restent sur une belle victoire acquise sur la pelouse d'Alanyaspor le week-end dernier (2-1).De son côté, Monaco n'affiche pas le même niveau de jeu que la saison dernière et se classe au 4ème et dernier rang du groupe G avec seulement 1 point au compteur. Après avoir ramené un bon point de Leipzig (1-1), les hommes de la Principauté ont sérieusement hypothéqué leurs chances en s'inclinant à domicile contre Porto (0-3) et donc contre le Besiktas au Louis II lors de la dernière journée (1-2). Décevants, les partenaires de l'international français Thomas Lemar vont avoir du mal à revoir les 1/8es et pourraient vouloir se concentrer sur la Ligue 1 dans cette saison de transition.Besiktas est seulement privé de ses remplaçants Boyko et Nukan et du blessé de longue date Töre. Les milieux offensifs Qaresma, Talisca et Babel seront positionnés en soutien du goleador turc Tosun, auteur d'un doublé à Monaco. De son côté, Monaco est amoindri par les blessures de Sidibé, Ghezzal et surtout Falcao, meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations.Fabricio - Erkin, Tosic, Pepe, Adriano - Arslan, Hutchinson - Quarisma, Talisca, Babel - Tosun.Subasic - Traoré (ou Raggi), Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Moutinho - Lopes, Tielemans, Lemar - Baldé.La fébrilité dont peut faire preuve cette saison Monaco combinée à l'ambiance folie du Vodafone Stadium donnent un large avantage au Besiktas déjà vainqueur à l'aller. Actuel meilleur buteur du club en championnat, Cenk Tosun a scoré un doublé au Louis II face à une défense monégasque qui a déjà encaissé 6 buts à l'issue des 3 premières journées de la phase de groupes.