Pronostic Besiktas Bayern Munich : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Le Bayern va gérer

Au match aller, les Turcs du Besiktas s'étaient déplacés en tant que premier de leur groupe et avec beaucoup d'espoirs. Le score final fut sans appel avec une victoire des Bavarois 5 à 0, ces derniers bien aidés par l'expulsion rapide de Vida. Outre cette belle victoire en Champions League, le Bayern à l'approche du sprint final cartonne en championnat avec deux victoires consécutives 4 à 0 et 6 à 0. Jupp Heynckes fait régulièrement tourner son équipe et les performances ne s'en ressentent pas, preuve de l'investissement de tout le groupe. Le technicien allemand utilise les mêmes méthodes qui avaient permis au Bayern de soulever la Ligue des Champions en 2013. Jouer en Turquie est en général très compliqué, du fait de la ferveur des fans, mais avec 5 buts d'avance le Bayern va pouvoir gérer tranquillement son match.D'autant plus, qu'après le match aller les joueurs du Besiktas ne vont pas vouloir prendre trop de risques de peur de se faire contrer et de prendre une nouvelle correction. Ils déplorent en plus l'absence de leurs habituels et importants défenseurs centraux : Vida expulsé à l'aller et Pépé blessé. Si le Bayern marque beaucoup de buts, les joueurs bavarois sont très solides défensivement depuis quelques matchs (6 clean sheets lors des 8 dernières rencontres). La mission s'annonce impossible pour les Turcs et ce match devrait être moins spectaculaire qu'à l'aller. Ce pari était d'ailleurs passé lors du 1/8e retour de Manchester City et de Liverpool qui avaient eux aussi fait la différence dès le match aller.