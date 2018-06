Pronostic Belgique Tunisie : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Une formalité pour la Belgique

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Profitez d'un 1er pari remboursé de 200€ chez PMU Sport

Si vous souhaitez parier sur ce Belgique - Tunisie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son entrée en lice dans ce Mondial, la Belgique a dominé facilement la faible équipe du Panama (3-0). Les Diables Rouges ont su être patients en 1ere mi-temps, avant de dérouler leur jeu et creuser l’écart à la suite de la magnifique ouverture du score de Mertens obtenue à la 47e minute. Positionné à la pointe de l'attaque, Romelu Lukaku a rempli son rôle de finisseur à merveille (auteur d'un doublé). Cette génération est très talentueuse et joue ensemble depuis plusieurs compétitions. Elle arrive à maturité pour ce Mondial, prête à réaliser de grandes performances. La Tunisie est sur le papier un adversaire plus fort que le Panama, mais les Diables Rouges avec Hazard et De Bruyne ont deux leaders techniques capables de les amener loin dans la compétition. Soulagés par leur premier succès, Courtois et ses partenaires vont vouloir encore élever leur niveau de jeu et prouver qu’ils sont des outsiders crédibles.Pleine d’espoir avant le Mondial grâce à une campagne de matchs amicaux convaincants, la Tunisie a affiché un triste visage face aux Anglais. Le résultat (défaite 2-1 avec un but à la dernière minute de Kane) n'a pas reflété la différence de niveaux entre les deux équipes. Le scénario du match a été cruel, avec un but dans les arrêts de jeu, mais sans les prouesses de ses gardiens et la maladresse des attaquants anglais, le score aurait pu être nettement plus sévère. De plus, les Tunisiens ont perdu leur gardien Mouez Hassen, auteur d'un très bon début de match avant sa sortie sur blessure. Les cadres tunisiens n’ont pas répondu aux attentes puisque Khazri, Mahloul et Sliti étaient aux abonnés absents. Les Aigles de Carthage n’ont pas d’autres choix que de gagner et de prendre des risques pour revenir dans la course à la qualification. Mais face à la vitesse et l’efficacité des attaquants belges, ils risquent de souffrir. Les Diables Rouges devraient confirmer l’impression laissée lors du 1er match et s’imposer facilement face aux Tunisiens, avec un but de l'incontournable Lukaku (15 buts sur ses 10 derniers matchs avec la Belgique).- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 200€- Misez votre premier pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 200€avecavecavecoffert peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant avecavecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 90 + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecavecen hommage à Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site