Pronostic Belgique Portugal : Analyse, prono et cotes du match amical international

Les Diables Rouges veulent prendre leur revanche

La rencontre amicale entre la Belgique et le Portugal va permettre de définir plus précisément quelles sont les chances de ces équipes à la Coupe du Monde en Russie. Ces deux formations font figures d'outsiders, la Belgique avec sa génération dorée et le Portugal avec sa star Cristiano Ronaldo. Les Portugais se sont imposés à l'Euro 2016 avec ce brin de réussite essentiel dans une compétition internationale, mais ils vont devoir élever leur jeu en Russie pour décrocher le titre suprême. Cette rencontre est un test intéressant pour jauger les forces en présence à quelques semaines du début du Mondial.Sur le papier, la Belgique possède les atouts pour s'imposer avec Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, et l'expérience douloureuse de l'Euro 2016 doit les aider à atteindre leur objectif. Les Belges possèdent un potentiel offensif impressionnant, et lors de leurs 10 derniers matchs à domicile ils ont inscrits la bagatelle de 36 buts ! Le Portugal n'est pas en reste et a marqué lors de ses 6 derniers matchs en déplacement. Les Portugais n'auront pas Ronaldo (absent) mais André Silva est excellent en 9 et il sera épaulé par des joueurs de grand talent comme Quaresma, Bernardo Silva ou Gonzalo Guedes. Le Portugal vient de disputer un match amical contre la Tunisie qui s'est d'ailleurs terminé sur un score de parité (2-2). Ce samedi, les spectateurs présents au Stade du roi Baudoin à Bruxelles devraient assister à une rencontre avec des buts des deux côtés.