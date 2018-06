Pronostic Belgique Panama : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde 2018

Une formalité pour la Belgique ?

1er journée de Coupe du Monde 2018 dans le groupe H avec l'affiche Belgique-Panama. Annoncée comme un énorme outsider de ce mondial, la formation belge coachée par Roberto Martinez arrive en Russie en totale confiance. En effet, les Diables Rouges ont réalisé un parcours quasi-parfait en éliminatoires et ils sortent d'une préparation réussie en juin, conclue par 2 succès probants contre l'Egypte (3-0) et le Costa Rica (4-1). Emmenés par une génération exceptionnelle, les Belges pourront compter sur le stoppeur Kompany, les créateurs Hazard et De Bryune, le remuant Mertens, le buteur Lukaku ou le latéral parisien Meunier.En face, le Panama dispute la toute 1ère Coupe du Monde de son histoire et le fait de prendre part à cette compétition est déjà une énorme victoire pour la nation centraméricaine. 3èmes de ses qualifications en zone CONCACAF, les Panaméens ont été devancés par le Mexique et le Costa Rica au classement. Composée de joueurs totalement inconnus du grand public, lasort toutefois d'une campagne de matchs amicaux médiocre (2 succès obtenus en 8 rencontres) et reste d'ailleurs sur une défaite concédée en Norvège (1-0). Aucun suspense dans ce choc, la Belgique est bien largement supérieure à son adversaire et on devrait assister à une démonstration des Diables Rouges ce lundi, avec comme souvent un but de Lukaku.