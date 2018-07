Pronostic Belgique Japon : 360€ à gagner sur le 8e de finale

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

Des Belges impressionnants

Le Japon est passé entre les gouttes

Les titulaires seront frais

Les compo probables :

La Belgique dans le sillage de son goleador

La Belgique a réalisé un sans faute lors de la phase de poules avec trois victoires en autant de matchs. Les Diables Rouges font partie des rares équipes à avoir allier résultat et qualité de jeu sur la phase poule, finissant en tête avec 9 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Lors des deux premières rencontres, les Belges ont affronté des équipes à leur portée, s'imposant aisément face au Panama (3-0) et à la Tunisie (5-2). Si le choc face à l'Angleterre a ensuite été un peu galvaudé car les deux sélections étaient déjà qualifiées et ont aligné une équipe B, les Belges ont néanmoins montré leur envie et affiché leur supériorité collective.Si la Belgique s'est qualifiée en terminant seule en tête de sa poule, le Japon a dû son salut à son état d'esprit et à un brin de réussite. A égalité avec le Sénégal, les Nippons sont passés au nombre de cartons jaunes reçus. Cette qualification reflète parfaitement le parcours du Japon dans ce Mondial. Les coéquipiers de Kagawa ont été opportunistes, profitant de leur supériorité numérique lors du 1er match (victoire 2-1 contre la Colombie), des grossières erreurs défensives du Sénégal (match nul 2-2) et du règlement de la FIFA en cas d'égalité. Menés par les Polonais lors du dernier match et avertis du résultat du Sénégal, les Japonais ont pris le risque de conserver le ballon pour perdre du temps et de faire confiance à la Colombie. Peu convaincant jusqu'à maintenant, le Japon aura fort à faire face à la Belgique ce lundi.Victorieuse de ses deux premiers matchs, la Belgique a pu faire tourner certains de ses cadres contre l'Angleterre et rendre compte de la profondeur de son effectif. Les défenseurs Alderweireld et Vertonghen, les milieux de terrain Witsel et De Bruyne et les attaquants Eden Hazard, Mertens et Lukaku seront frais pour ce 1/8e. Lors de la 3ème journée de la phase de poules, le sélectionneur a lui aussi effectué un large turn-over, faisant un pari osé alors que la qualification n'était pas encore acquise. Cela a permis à certains éléments de garder de la fraîcheur avant ce 1/8de finale à l'image du meneur de jeu Kagawa et des attaquants Inui et Osako.Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Hazard, Mertens, Lukaku.Kawashima - Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo - Hasebe, Shibasaki - Haraguchi, Kagawa, Inui - Osako.Au regard de la phase de poules, la Belgique est, avec la Croatie et le Brésil, l'équipe qui a le plus impressionné jusqu'à maintenant. L'avant-centre belge Romelu Lukaku a été déterminant pour son équipe avec quatre buts au compteur alors qu'il ne tire pas les penaltys et qu'il n' pas joué le 3match contre l'Angleterre. Sa complicité avec Eden Hazard s'améliore match après match et il sera l'atout numéro 1 des Belges pour trouver la faille dans la défense nippone. Pour le Japon, l'adversité s'annonce trop forte. Les Japonais devraient souffrir face au potentiel offensif de la Belgique, symbolisé par le trio Hazard-Mertens-Lukaku.