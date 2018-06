Pronostic Belgique Egypte : Analyse, prono et cotes du match amical international

Les Belges doivent s’endiabler !

Samedi dernier, la Belgique a concédé le nul contre le Portugal en match amical à Bruxelles, alors que les Lusitaniens évoluaient sans leur meilleur joueur Cristiano Ronaldo, laissé au repos suite à sa longue saison avec le Real Madrid. Les Diables Rouges n'ont pas su trouver la faille dans la défense portugaise, alors qu'ils avaient été très prolifiques en buts lors des éliminatoires. Ce mercredi, en préparation de leur 1er match face à la Tunisie lors de la Coupe du Monde, les Belges affrontent l'Egypte, privée de Mohamed Salah. Cette rencontre est largement à la portée de Courtois et de ses coéquipiers, d'autant plus que les Pharaons déplorent l'absence de leur meilleur joueur blessé à l'épaule pendant la finale de C1.Lors de leurs trois derniers matchs, les Egyptiens ont seulement marqué un but et cela face aux modestes koweïtiens. Ce mercredi, sans Salah, ils devront faire face à une défense belge certes privée de Vermaelen et Kompany, mais qui a fière allure avec notamment les Meunier, Vertonghen et Alderweireld. Si l'arrière garde des Diables Rouges est représentée par des valeurs sûres du football européen, offensivement les talents sont pléthores : Hazard, Lukaku, de Bruyne, Mertens, Carrasco, Batshuayi, etc. Ayant besoin de finir sa préparation par une victoire, la Belgique devrait s'imposer face à des pharaons égyptiens qui ont trop de mal devant.