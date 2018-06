Pronostic Belgique Costa Rica : Analyse, prono et cotes du match amical international

Un clean sheet avant la Russie

Lundi soir, la Belgique d'Eden Hazard dispute son dernier match amical avant le début de la Coupe du Monde. Les Diables Rouges affrontent le Costa Rica de Keylor Navas et Bryan Ruiz. Après avoir fait un match nul plutôt décevant face au Portugal, les Belges ont laissé une meilleure image contre l'Egypte privée de Salah. Hazard et ses partenaires se sont imposés 3-0, avec en défense l'expérimenté Ciman qui a parfaitement suppléé Vermaelen et Kompany incertains pour les premiers matchs joués Russie. Offensivement, Hazard et Lukaku ont été décisifs.Les voyants sont au vert avant le premier match face au Panama. De leur côté, le Costa Rica a subi une nouvelle défaite contre une équipe d'Angleterre bis sur le score de 2-0. Les dernières prestations des coéquipiers du gardien madrilène Navas sont inquiétantes à quelques jours du début du Mondial. Les Costaricains ont marqué seulement 1 but lors des 6 derniers matchs pour 12 encaissés. Cette faiblesse défensive et offensive va être mise à rude épreuve face au talent des attaquants belges. Roberto Martinez va très certainement faire tourner son effectif, et Batshuayi et Mertens devraient mener les offensives des Diables Rouges. Défensivement, les Belges restent sur 4 matchs sans concéder de but et vont vouloir continuer ainsi pour arriver au Mondial avec une confiance maximale.