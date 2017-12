Pronostic Bayern PSG : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue des Champions

Paris veut continuer à impressionner l'Europe

Si le PSG a connu la 1ere défaite de sa saison samedi à Strasbourg, le club parisien s'est toujours montré plus motivé sur ses matchs européens. En mode rouleau-compresseur face au Celtic (5-0 et 7-1) et Anderlecht (4-0 et 5-0), le PSG avait aussi maîtrisé le Bayern lors du match aller joué au Parc des Princes. Pour ce dernier match, le club parisien va vouloir enfoncer le clou et l'absence dans le 11 de départ samedi en Ligue 1 de Cavani, Thiago Silva et Verratti prouve qu'Emery va jouer la victoire à l'Allianz Arena. Si le Bayern va mieux depuis le retour sur son banc de Jupp Heynckes, il reste fragile comme en témoigne la défaite à Gladbach' samedi dernier ou les prestations médiocres offertes sur les pelouses d'Anderlecht et du Celtic. La cote du PSG est énorme et c'est peut-être d'ailleurs la seule fois de l'année où on la verra à un tel niveau.